ولادة طفل بدون عينين وبأذن واحدة وشفة أرنبية فى مطروح

قال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، إن مستشفي النساء والتوليد والصحة الإنجابية بمدينة مرسي مطروح، استقبلت سيدة وضعت جنينها بعيوب خلقية في الوجه.

وأضاف وكيل مديرية الصحة بمطروح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الرضيع من الحالات الطبية النادرة، مشيرًا إلى أن العيوب الخلفية للجنين؛ بسبب جينات وراثية.

وأشار إلى أن المولود بدون عينين، وبأذن واحدة، وشفة أرنبية، وفتحة أنف واحدة، ورأس كبيرة، مؤكدًا أن الحالة العامة للرضيع غير مستقرة، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية بحضانة مستشفى الأطفال التخصصي.