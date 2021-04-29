الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ولادة طفل بدون عينين وبأذن واحدة وشفة أرنبية فى مطروح

مستشفي النساء والتوليد
مستشفي النساء والتوليد

قال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، إن مستشفي النساء والتوليد والصحة الإنجابية بمدينة مرسي مطروح، استقبلت سيدة وضعت جنينها بعيوب خلقية  في الوجه.

وأضاف وكيل مديرية الصحة بمطروح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن  الرضيع من الحالات الطبية النادرة،  مشيرًا إلى أن العيوب الخلفية للجنين؛ بسبب جينات وراثية.

وأشار إلى أن المولود بدون عينين، وبأذن واحدة، وشفة أرنبية، وفتحة أنف واحدة، ورأس كبيرة، مؤكدًا أن الحالة العامة للرضيع غير مستقرة، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية بحضانة مستشفى الأطفال التخصصي.

صحة مطروح مستشفي النساء والتوليد مطروح مولود عيوب خلقية

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