المملكة المتحدة تشترى 60 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

أمنت حكومة المملكة المتحدة 60 مليون جرعة إضافية من اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك لتشكل جزءا من برنامج تعزيز لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا من كوفيد- 19 قبل الشتاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



ويقع على عاتق العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة تحديد الفئات التي يجب أن تحصل على جرعة تنشيطية في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن يتم إعطاؤهم أول جرعتين.



يشار إلى أن الهدف هو التأكد من أن البالغين الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا في المملكة المتحدة يتمتعون بالحماية الكاملة من زيادة محتملة في حالات العدوى لدى زيادة برودة الطقس.



ويؤدي ارتفاع الحالات إلى زيادة احتمالية تحور الفيروس وتشكيل سلالة جديدة يمكن أن تكون مقاومة جزئيا للقاحات.



وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان عبر البريد الإلكتروني: "برنامج التطعيم لدينا يعيد حريتنا، لكن الخطر الأكبر على هذا التقدم هو الخطر الذي تمثله السلالة الجديدة".



إعطاء 47 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء، أنه جرى إعطاء 47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ512 ألفًا و497 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ثلاثة أشهر.



وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 18 أسبوعًا.



وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.43 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفًا و705 حالات حتى الآن.



ومضى قرابة عام و12 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.