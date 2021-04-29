البرازيل تسجل 3163 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت مساء الأربعاء 3163 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 398185.



كما سجلت البرازيل 79726 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماليالإصابات حتى الآن إلى 14 مليونا و521289.



البرازيل: إعطاء 44 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، خلال الساعات الماضية، أن السلطات الصحية في البرازيل قامت حتى الآن بإعطاء 44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى مساء الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.