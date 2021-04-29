إيطاليا تخطط لمواصلة شراء لقاحات كورونا من دول الاتحاد الأوروبى

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا لأعضاء مجلس النواب، مساء الأربعاء، إن إيطاليا تخطط لمواصلة شراء لقاحات كوفيد-19 مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في السنوات القليلة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الأربعاء.

وذكر سبيرانزا: "أعتقد أنه كان من الصواب اتخاذ إجراء مشترك بشأن هذا الإجراء".

344 وفاة و13385 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 344 وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، الأربعاء، مقارنة مع 373 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 13385 حالة من 10404 حالات في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 120256 وفاة مرتبطة بالإصابة بمرض (كوفيد-19) منذ ظهور الجائحة لديها في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم، كما سجلت البلاد 3.99 مليون إصابة حتى الآن.

يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

