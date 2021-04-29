البرلمان الأوروبى يتبنى قيودًا مشددة حول «المحتوى الإرهابى» على الإنترنت

أعطى البرلمان الأوروبي، ضوءه الأخضر النهائي لقيود تفرض على المنصات الإلكترونية، إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو «ذات الطابع الإرهابي» خلال ساعة، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية جلسة نقاش، اعتُمد النص في القراءة الثانية من دون تصويت، في ظل عدم وجود أي تعديل على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في ديسمبر مع المجلس الأوروبي.

وقالت مفوّضة الشؤون الداخليّة في الاتّحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، إنّ :«هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت، والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم».

غير أنّ هذه القيود أثارت عدم الارتياح لدى منظّمات غير حكوميّة وجماعات حقوقيّة، بما في ذلك منظّمة العفو الدوليّة ومراسلون بلا حدود، لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرّية التعبير.

وبموجب القيود، ستضطرّ المنصّات الإلكترونيّة العاملة في إحدى دول الاتّحاد الأوروبي إلى أن تُزيل بشكل سريع أو تُحظّر الوصول إلى المحتوى المسيء، وذلك تحت طائلة دفع غرامة.

وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.

ووصف مقرّر التشريع، عضو البرلمان الأوروبّي المحافظ البولندي باتريك جاكي، النصّ بأنّه «جيّد ومتوازن»، معتبرًا أنّه يدعم حرّية التعبير على الشبكة العنكبوتيّة ويُحسّن الأمن على الإنترنت.

البرلمان الأوروبي يوافق على اتفاق التجارة بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

كما صدق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ووضع حدا لفصل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» المؤلم وفقًا لنتائج التصويت الذي تم الإعلان عنه رسميًا، اليوم الأربعاء.

وذكر راديو «فرنسا الدولي» أنه في ختام الاقتراع الذي نظم مساء أمس الثلاثاء، وافق 660 نائبًا على النص، وعارضه خمسة، وامتنع 32 عن التصويت من أصل 697 نائبًا.

وكان اتفاق التجارة بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد بدأ تطبيقه مؤقتًا منذ الأول من يناير، حيث من المقرر أن ينتهي التطبيق المؤقت لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، في 30 أبريل الجاري.

يذكر أنه كان من المقرر في البداية أن ينتهي في 28 فبراير الماضي التطبيق المؤقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يناير الماضي، لكن البرلمان الأوروبي قال إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للمصادقة عليها.