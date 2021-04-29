مجلس جامعة مطروح يعقد جلسته الـ36 عبر الفيديو كونفرانس

عقد مجلس جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، جلسته السادسة والثلاثين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات.

في بداية الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، عن خالص تعازيه وأسرة الجامعة، في وفاة الدكتور يحيى إبراهيم أستاذ الفاكهة المساعد بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيرًا إلى إطلاق اسم الدكتور يحيى إبراهيم، على الحقل الاسترشادي الذي يضم 400 شجرة توت مثمرة، وكذا إطلاق اسمه أيضًا على المدرج الرئيسى بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية.

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى تحويل الكتاب الجامعي الورقي للكتاب الإلكتروني بمختلف كليات الجامعة، وتوفيره على المنصات التعليمية وموقع الجامعة.

وأكد «النجار»، على تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع في الأنشطة المختلفة، والتأكيد على استدامتها، بما يعود بالنفع على إقليم مطروح ككل، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية فقط، بل يمتد لخدمة المجتمع المحيط بها.

وأحاط رئيس الجامعة المجلس علمًا، بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على تفعيل لائحة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

ووافق المجلس على منح طالب بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة الماجستير في العلوم الزراعية، قسم انتاج الدواجن، ومنح طالبة بكلية الطب البيطري درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية، ومنح طالبة أخرى درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية.

كما وافق المجلس على منح طالب بكلية السياحة والفنادق درجة البكالوريوس ببرنامج الدراسات الفندقية دور خريف 2020 للعام الجامعي 2020/2021 بنظام الساعات المعتمدة.