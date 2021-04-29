«بيونتيك» الألمانية تبحث إقامة منشآت لإنتاج لقاحات كورونا فى أفريقيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، أوجور شاهين، إن الشركة تبحث إمكانية إنشاء مواقع لإنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد لتوسيع نطاق شبكات التوريد في أماكن مختلفة في أنحاء العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «شاهين» قوله في إيجاز مع أعضاء جميعة المراسلين الأجانب بألمانيا: «استطيع أن اتصور شبكة إنتاج في أمريكا الجنوبية، ولأفريقيا.. ونتحدث أيضًا عن مواقع إنتاج في أفريقيا».

وعلى الرغم من أن «بيونتيك» وشريكتها الأمريكية فايزرالتزمتا بإنتاج مليارين و500 مليون جرعة من لقاحهما المشترك خلال العام الجاري، فإن معظم هذه الكمية مرتبط بعقود مربحة مع الدول الغنية.،وتأتي أفريقيا في المؤخرة بالنسبة لباقي العالم فيما يتعلق بإمكانية الحصول على لقاحات كورونا التي تحتاجها القارة لتحصين سكانها الذين يتجاوز عددهم المليار نسمة.

وعلى مستوى العالم، يصل معدل حصول الدول صاحبة الدخل المرتفع على اللقاحات المضادة للفيروس 25 مرة مقارنة بالدول الأقل دخلًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال «شاهين» إنه ناقش مع ممثلي التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، في وقت سابق اليوم الأربعاء كيفية توفير المزيد من جرعات اللقاح للدول ذات الدخل المنخفض.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى مساء الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرج» للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.