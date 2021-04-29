الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: وقف الحظر يوم الجمعة والسماح بالخروج للتراويح سيرًا على الأقدام

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

 أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، وقف العمل بحظر التجول الشامل ليوم الجمعة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أبريل، واستمرار العمل بالحظر الجزئي الليلي العمول به حاليًا طوال أيام الأسبوع، مع السماح للمواطنين بالخروج سيرًا على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح.

وأوضح دودين - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن السماح بأداء صلاتي العشاء والتراويح، سيكون اعتبارًا من بعد غد الجمعة، وللعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبحسب المدة التي يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.

وصرح دودين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مساء الأربعاء في دار رئاسة الوزراء - أن عطلة عيد الفطر ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو المقبل، وحتى مساء يوم السبت الموافق 15 مايو.

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر سيتم إحياؤها في السّاحات الخارجيّة، وسيتم تحديد أماكن هذه الساحات من خلال وزارة الأوقاف، وأنه سيتم فتح الحدائق العامّة والمحال التجاريّة بداخلها اعتباراً من الثلاثين من الشهر الحالي، وأنّ الإجراءات التي أعلنّتها الحكومة اليوم تشكّل الحدّ الأقصى المتاح والممكن اتخاذه، خلال هذه المرحلة، وستخضع للتقييم المستمرّ، في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

ولفت إلى أن الحكومة قررت تخفيف الإجراءات التقييدية الحالية رغم الوضع الوبائي المقلق، الذي تمر به المملكة وإمكانيّة الدخول في موجة ثالثة من وباء كورونا، استجابة لمطالب نيابيّة من خلال مذكّرة وقّعها 95 نائباً ونائبة للمطالبة، بالتخفيف من الإجراءات المتخذة سابقاً، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الإيجابي والمثمر مع أعضاء مجلس النوّاب الموقّر.

كما كشفت وزارة الصحة الأردنية عن أن 65 ألف شخص من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، من بينهم 19 ألفا تلقوا الجرعة الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الأربعاء عن أمين عام وزارة الصحة لشئون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي قوله إن الوزارة طلبت من مدراء الشئون الصحية ومدراء المستشفيات تزويد الوزارة بأعداد الكوادر الصحية العاملة لديها، والتي لم تتلق طعوم كورونا حتى اللحظة وبسرعة. 

الصحة الأردنية الفطر الكوادر الطبية كورونا فيروس كورونا لقاح

الأكثر قراءة

محمد كمال.. قائد جناح العنف المسلح فى جماعة الإخوان بعد فض رابعة

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

الصحة: 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة

استنفار أمني بمحيط كنائس القاهرة لتأمين أعياد الأقباط

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطينى على خلفية أحداث القدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين