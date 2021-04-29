الأردن: وقف الحظر يوم الجمعة والسماح بالخروج للتراويح سيرًا على الأقدام

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، وقف العمل بحظر التجول الشامل ليوم الجمعة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أبريل، واستمرار العمل بالحظر الجزئي الليلي العمول به حاليًا طوال أيام الأسبوع، مع السماح للمواطنين بالخروج سيرًا على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح.

وأوضح دودين - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن السماح بأداء صلاتي العشاء والتراويح، سيكون اعتبارًا من بعد غد الجمعة، وللعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبحسب المدة التي يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.

وصرح دودين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مساء الأربعاء في دار رئاسة الوزراء - أن عطلة عيد الفطر ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو المقبل، وحتى مساء يوم السبت الموافق 15 مايو.

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر سيتم إحياؤها في السّاحات الخارجيّة، وسيتم تحديد أماكن هذه الساحات من خلال وزارة الأوقاف، وأنه سيتم فتح الحدائق العامّة والمحال التجاريّة بداخلها اعتباراً من الثلاثين من الشهر الحالي، وأنّ الإجراءات التي أعلنّتها الحكومة اليوم تشكّل الحدّ الأقصى المتاح والممكن اتخاذه، خلال هذه المرحلة، وستخضع للتقييم المستمرّ، في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.

ولفت إلى أن الحكومة قررت تخفيف الإجراءات التقييدية الحالية رغم الوضع الوبائي المقلق، الذي تمر به المملكة وإمكانيّة الدخول في موجة ثالثة من وباء كورونا، استجابة لمطالب نيابيّة من خلال مذكّرة وقّعها 95 نائباً ونائبة للمطالبة، بالتخفيف من الإجراءات المتخذة سابقاً، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الإيجابي والمثمر مع أعضاء مجلس النوّاب الموقّر.

كما كشفت وزارة الصحة الأردنية عن أن 65 ألف شخص من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، من بينهم 19 ألفا تلقوا الجرعة الثانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الأربعاء عن أمين عام وزارة الصحة لشئون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي قوله إن الوزارة طلبت من مدراء الشئون الصحية ومدراء المستشفيات تزويد الوزارة بأعداد الكوادر الصحية العاملة لديها، والتي لم تتلق طعوم كورونا حتى اللحظة وبسرعة.