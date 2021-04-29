«اللى مالوش كبير» الحلقة 16.. إصابة أحمد العوضة بسبب ياسمين عبدالعزيز

شهدت الحلقة 16 من مسلسل "اللي مالوش كبير"، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، ما بين اشتباك "الخديوي" و"رفعت الدهبي" وإصابة أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز، والتي جعلت المسلسل يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.

أحداث اللي مالوش كبير الحلقة 16

بدأت أحداث "اللي مالوش كبير" الحلقة 16 من حيث انتهت السابقة وذلك على مشهد دخول "عابد تيمور" خالد الصاوي إلى الشقة التي دله عليها "مالك" شقيق الخديوي بحثًا عن زوجته "غزل" ياسمين عبد العزيز، ليتفاجأ "عابد" بوجود الخديوي نفسه بداخلها.

وساوم "الخديوي" خصيمه "عابد تيمور" بألا يتعرض إليه مرة أخرى أو إلى "غزل" وإلا سوف يقوم بقتله هو ورجاله، واضطر "عابد" أن يوافق على مساومة الخديوي لينقذ الموقف حيث كان المكان ممتلئًا برجال سيف الخديوي وهددوه بالأسلحة.

الخديوي يعنف قدرية بسبب زغروطة

عاد الخديوي إلى منزله وسأل أطفاله عن والدتهم "قدرية" دينا فؤاد، ولكنه تفاجأ بأنهم قالوا له إنها ذهبت لسيدة تدعى "زغروطة" بدرية طلبة، وهي نفس السيدة التي منعها بألا تذهب إليها مجددًا، وبالفعل ذهب مسرعًا إلى منزل زغروطة ليجد طليقته "قدرية" وخصيمه "رفعت الدهبي" خالد سرحان، ومعهما "زغروطة" وانفعل على طليقته وأكد لها أنه اكتشف ما فعلته من تسليط النساء لينهالوا بالضرب على "غزل".

وطالب "الخديوي" طليقته أن تذهب إلى المنزل وعنفها بشدة، وهددها بأنه سوف يشهد والدها على ما فعلته، وفي هذه الأثناء تشابك مع "رفعت الدهبي" بالأيدي، وحاول الرجال أن يفضوا التشابك، وتوعد "الدهبي" بقتل الخديوي.

إصابة أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز

وانتهت أحداث اللي مالوش كبير الحلقة 16 على مشهد إصابة أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز، وذلك أثناء مطاردة مجهولين له وهو في طريقه برفقة "غزل" لمقابلة شقيقتها "سما" والتي تحضر لها مكيدة بعد تسليط "عابد" لها بأن تستدرج "غزل" وتقابلها في أحد المطاعم، ولكن قبل أن تصل "غزل" لها قام أحد الرجال بمطاردة الخديوي بالسيارات وأطلقوا عليه الرصاص، وبعدما هرب منهم بأعجوبة انتهت الحلقة على مشهد إصابته من كتفه الأيسر مما أدى إلى إغمائه، ومن المقرر أن تكشف لنا الحلقة المقبلة من الرجال الذين طاردوه وأصابوه هل من جهة عابد تيمور أم رفعت الدهبي.