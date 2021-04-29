أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29-4-2021.. سعر الحديد والأسمنت

سعر الحديد والأسمنت من الموضوعات المهمة التي تستمر عمليات البحث عليها على محركات الإنترنت وعبر موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال والشباب المقبلين على الزواج عن سعر مواد البناء اليوم بمصر في الأسواق.

لذلك يرصد لكم موقع "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر مواد البناء اليوم الخميس 29-4-2021.

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 29-4-2021 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 29-4-2021

بلغ سعر طن حديد المصريين في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى ( 13500 جنيه ).

وشهد سعر طن حديد عز في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى ( 13700 جنيه ).

وسجل سعر طن حديد بشاي في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى ( 13500 جنيه ).

وتداول سعر طن حديد العتال في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى ( 13450 جنيها ).

استقر سعر طن حديد مصر ستيل في الأسواق وسجل نحو حوالي ما يقرب إلى ( 13300 جنيه ).

وبلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى ( 13300 جنيه ).

وشهد سعر طن حديد المراكبي في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى ( 13300 جنيه ).

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 29-4-2021

حيث تداول سعر أسمنت المسلح في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى 910 جنيهات، وذلك بعد أن انخفض سعره الأساسي نحو 3 جنيهات.

وبلغ سعر أسمنت حلوان في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى 900 جنيه، وذلك بعد أن أنخفض سعره الأساسي نحو 3 جنيهات.

وشهد سعر أسمنت النصر في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى 875 جنيها، وذلك بعد أن أنخفض سعره الأساسي نحو 5 جنيهات.

أما أسمنت سيناء فستقرت أسعاره في الأسواق ليسجل نحو حوالي ما يقرب إلى 840 جنيها.

وسجل سعر أسمنت السويس في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى 900 جنيه، وذلك بعد أن أنخفض سعره الأساسي نحو 3 جنيهات.

وانخفض سعر أسمنت المخصوص "لافارج" في الأسواق نحو حوالي ما يقرب إلى 885 جنيها، وذلك بعد أن انخفض سعره الأساسي نحو 3 جنيهات.