عروض شعبية وورش تراثية فى احتفالات ليالى رمضان بثقافة القاهرة

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم أنشطتها الثقافية والفنية احتفالًا بشهر رمضان المعظم بفرع ثقافة القاهرة، حيث قدمت فرقة القناطر للموسيقى العربية بقصر ثقافة عين حلوان عرضًا موسيقيًا لمجموعة من الأغاني المتنوعة، منها «رمضان جانا، بيت العز يا بيتنا، جانا الهوى، أكدب عليك، سلامات»، بقيادة المايسترو مجدي عثمان، وعازف الأورج حسن طارق.

أقيم على هامش الحفل مجموعة من الأنشطة الفنية، شملت سرد قصة «المسحراتي» بتحريك العرائس، تحدثت عن أول مؤذن في الإسلام بلال بن رباح، وابن ام مكتوم، وهما يقومان بمهمة إيقاظ الناس للسحور لتناول الطعام، وأول من نادى بالتسحير هو والي مصر في عهد الدولة الفاطمية ابن اسحاق عام 228م، وكان يذهب ماشيا من مدينة العسكر في الفسطاط إلى جامع عمرو بن العاص وينادي الناس بالسحور، وأن مصر أول دولة استخدمت الطبلة لإيقاظ المسلمين وقت السحور، أما أهل الشام فكانوا يطوفون على البيوت ويعزفون على العيدان، فالمسحراتي صورة لا يكتمل شهر رمضان بدونها وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقاليدنا الشعبية الرمضانية.

تلي ذلك فقرة غنائية تضمت أغاني «فاعل خير، قمرُ، رمضان جانا، يا نبي السلام عليك، أهو دة اللى صار»، ثم فقرة غنائية بمصاحبة رواد القصر منها «علمونا في مدرستنا، أنا ابن مصر»، مع عزف على الأورج أداء سارة محيي الدين.

وأقام قسم التمكين الثقافي بالفرع احتفالية رمضان في نادي المطرية الرياضي، قدمت خلاله باقة من الأنشطة تضمنت ندوة بعنوان «كيفية استخدام البلاستيك وأضراره»، ألقتها الدكتورة إيمان بندراي، وتحدثت عن أضرار البلاستيك على الإنسان والبيئة، تلاها فقرة الساحر، مع ورشة لعمل أطباق من خامات البيئة بمناسبة شم النسيم.

واختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعليات المقهى الثقافي بنادي بوش الرياضي ببني سويف، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، وذلك بمحاضرة بعنوان «الترابط الاجتماعي سبيلنا نحو التقدم» ألقاها نعيم حماد، تحدث خلالها عن أهمية دور الأسرة في المجتمع، وأنها العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم، وأن وعي الأسرة بالأسلوب الأمثل لتربية الأبناء دون إفراط أو تفريط، يسهم في توثيق النسيج الاجتماعي للمجتمع، فالتدليل المفرط للأبناء يخرج للمجتمع الأشخاص يميلون إلى حب التملك، واليأس والإحباط عند أول تعثر، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، كما أن الإفراط في القسوة في التعامل معهم والاعتقاد أن التربية بالعنف تصنع الرجال فهم يجانبه الصواب، لأن العنف والقسوة يولدان لدى الطفل الخوف من إبداء الفكرة.

أعقب ذلك أمسية شعرية للشعراء سيدة فاروق، والتي قدمت قصيدة بعنوان أبويا، وإبراهيم حسن ألقي قصيدتي مين السبب، والبنات، ثم فقرة غنائية للموهوبة زينب عبد الله ضمن فقرات المواهب ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

واختتم اليوم بفقرة فنية لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف مدرب الفرقة الفنان وائل عيد، كما تستمر فاعليات ورشة الخيامية لذوي الاحتياجات الخاصة لليوم الخامس على التوالي بقصر ثقافة بني سويف، ونفذ قصر ثقافة شرق النيل مسابقة رسم أهلًا رمضان.