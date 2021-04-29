كارثة الهند الإنسانية.. وصول أول طائرة مساعدات روسية إلى مطار نيودلهى

هبطت طائرة روسية تحمل مساعدات طبية عاجلة في مطار نيودلهي، وهي الأولى من طائرتين أرسلتهما وزارة الطوارئ الروسية.



وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مساء الأربعاء، أنها ستقدم للهند أكثر من 22 طنًا من المساعدات لمحاربة فيروس كورونا.



وكان المكتب الصحفي للكرملين ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن موسكو قررت تقديم مساعدة إنسانية للهند على خلفية انتشار فيروس كورونا.



يذكر أن الهند في المركز الثاني عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي وصل إلى 17.9 مليون حالة.



الهند تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا فى يوم واحد لأول مرة

وسجلت الهند أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، لأول مرة منذ تفشي الوباء.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن السلطات الصحية أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 3286 وفاة و362 ألفا و770 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى مساء الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 10.62مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.