غرفة الحبوب: توريد 120 ألف طن أرز محلى فى 4 شهور لصالح البطاقات التموينية

أكد الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن التوريدات للأرز المحلي الاأبيض بنهاية الشهر الجاري ستصل إجمالي الكميات المستلمة إلى 120 ألف طن خلال 4 شهور لصالح هيئة السلع التموينية؛ طبقا للممارسة التوريد بسعر 6500 جنيه للطن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية على أن يتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو.

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وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح لـ"الدستور"، أن متوسط التوريد الشهري للأرز المحلي من خلال مضارب القطاع الخاص تصل نحو 30 ألف طن ويسجل سعر التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بـ6500 جنيه.

وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الإنتاج المحلي للأرز يكفي الاحتياجات لمدة عام كامل ويحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 100% وهي من السلع الأساسية والاستراتيجية والضرورية التي يتم توفيرها علي البطاقات التموينية.

وأوضح رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز الشعير الرفيع تراجعت إلى 3700 جنيه والأرز الشعير العريض بسعر 3800 جنيه للطن.

وقال شحاته إن أسعار الأرز الأبيض الرفيع بمتوسط سعر يتراوح ما بين 5الاف جنيه إلي 6الاف جنيه للطن والأرز العريض بسعر يتراوح ما بين 6الاف جنيه إلي 7الاف جنيه .

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات إلى أن الأرز المحلي الأبيض من أجود اأنواع الأرز على مستوى العالم بعد الأرز الأمريكي نتيجة المذاق والطعم الذي يختلف عن أي نوع من الأرز .

وقال إنه لا توجد اي كميات من الأرز المستورد الهندي أو الصيني لدي شركات ومضارب القطاع الخاص نتيجة استقرار أسعار الأرز المحلي وزيادة المعروض وأسعاره المتكافئة وبنفس أسعار الأرز عالميا فضلا عن أنه توفير العملة الصعبة للبلاد والحفاظ على المنتج المحلي، لافتًا إلى أن اقل أسعار في الأسواق المحلية لسلعة الأرز المحلي التي لات تجاوز سعرها الـ 8 جنيهات كأعلى جودة نتيجة زيادة الإنتاج والمعروض.

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تستعد حاليا لاستقبال الدفعة الخامسة خلال شهر مايو المقبل الكميات الموردة من الأرز الأبيض المحلي من إجمالي 270 ألف طن يتم توريدها حتي يوم 20 سبتمبر المقبل لصالح البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلو بنسبة كسر لا تزيد عن نسبة 5%.