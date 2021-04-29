«تعليم النزهة» تفتح تحقيقًا فى الأخطاء السياسية بامتحان الإعدادية

أعلن يحيى حسين، مدير إدارة النزهة التعليمية، فتح التحقيق فيما تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود أخطاء سياسية داخل الامتحانات المجمعة لطلاب الإعدادية الأربعاء.

وأضاف "حسين"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الامتحان يتم وضعه في المدارس وليس الإدارة، مؤكدا أنه يتم التحقيق لمعرفة حقيقة الأمر ثم إصدار بيان رسمي بالتفاصيل.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورًا ينص على: "بلاغ إلى د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم.. إدارة النزهة بمحافظة القاهرة أرسلت اليوم إلى المدارس ورقة الامتحان المجمعة للمواد خارج المجموع (دين وكمبيوتر ورسم)، بالإضافة إلى اللغتين - مستوى رفيع - لمدارس اللغات، وفى سؤال رقم 7 للغة الإنجليزية يقول ذهب المتظاهرون إلى ميدان التحرير وعدد منهم أصيبوا بجروح بالغة من قبل القوات العسكرية".

وقال المنشور: "هل من تفسير لهذا الاختراق الإرهابي لورقة امتحان رسمية للشهادة الإعدادية بدس معلومة خاطئة لمراهقين فى سن 15 عاما لإصابتهم بالبلبلة والغضب من الجيش المصري، وإنكار الواقع من حولهم فى نفس توقيت عرض دراما وطنية مؤثرة مثل مسلسلات الاختيار وهجمة مرتدة والقاهرة كابول، هذا غير تصدي مصر لمعركة الإبقاء على حقنا فى النيل وغيره من خطط التنمية".

واستكمل المنشور المتداول: "لابد من محاسبة من وضع هذا السؤال وتطهير الوزارات من الخونة، بات عملا ملحا لا يقل أهمية عن إتمام المشروعات القومية حتى لا يكونوا مثل السوس الذي ينخر لهدم كل ما يبنى".

في سياق متصل، اختتم اليوم طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).

وحضر الأربعاء 2 مليون و88 ألف و665 طالب/طالبة بالصف الرابع الابتدائي لأداء الاختبار المجمع من إجمالي 2 مليون و152 ألف و127 طالب/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 97.05%.

كما مليون و733 ألف و380 طالب/طالبة بالصف الأول الإعدادي من إجمالي مليون و793 ألف و390 طالب/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.65%.

وقررت الوزارة أن تكون امتحانات شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



الأخطاء السياسية بامتحان الإعدادية