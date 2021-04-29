سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 29-4-2021 فى مصر

نظراً لعمليات البحث المستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال عن أسعار العملات ومن ضمنهم سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، لذلك تابع مع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 29-4-2021.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 29-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.22 جنيه للشراء، وشهد سعر البيع نحو حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وبلغ نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو حوالي 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وشهد نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وشهد نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، وشهد نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو حوالي 4.28 جنيه.