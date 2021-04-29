الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عروض أفلام للأطفال وورش تطريز للمرأة بفروع «ثقافة البحر الأحمر‬»

عروض أفلام للأطفال
عروض أفلام للأطفال

تتنوع فعاليات رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث قدم قصر ثقافة رأس غارب عروض أفلام  بمناسبة ذكرى تحرير سيناء منها فيلم "بطل من سيناء"، والذي يُعرض لبطولة طفل صغير لا يتجاوز عمره عشرة سنوات وكيف أمد المخابرات المصرية بمعلومات مهمة عن العدو، مثل أماكن تمركز المعدات والجنود، وذلك لسهولة تنقله بين معسكرات العدو.

كما شهد بجانب قصر ثقافة رأس غارب عرضًا آخر بعنوان "سنة أولى صيام"، والذي يعرض فكرة تدريب الطفل على الصيام والصدق مع الله ومع النفس ومع الوالدين، كما تم عرض أفلام "وحوي يا وحوي، ورمضان جانا، وحكايات الفوانيس".

وعرض قصر ثقافة الغردقة عدة أفلام بمناسبة شهر رمضان بعنوان "سنه أولى صيام"، و"حكايات فوانيس" وهي تحكي قصة الفانوس وأهميته على مر العصور، كما عقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "تحرير سيناء وكرامة الأمة العربية" بمدرسة السلام الإعدادية بنين. 

ونظم بيت ثقافة القصير ورشة تعليم السيدات التطريز على فستان طفلة، مع المدربة نوال ضاحى، وقامت بتفصيل فستان طفلة باستخدام المقص والإبرة والخيط وشرحت كيفية التطريز وعمل وردة على الفستان بالألوان المختلفة.

وبمكتبة الخالدين بسفاجا عقدت محاضرة بعنوان "رواية وأديب" ومناقشة لرواية الجريمة للأديب نجيب محفوظ قدمها الأديب محمود عبد الستار، وتحدث عن مناقشة لرواية الجريمة للأديب نجيب محفوظ وهي مجموعة قصصية تحوي أكثر من قصة قصيرة، كما نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة اكتشاف مواهب شعر مع الموهبة رزان جمال وقصيدة  "اليتيم".

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