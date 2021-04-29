جميلة عوض على أعتاب الحب والدفء الأسرى فى «حرب أهلية»

صحيح أن الأخطاء والآلاعيب التي قامت بها "تمارا" لا تغتفر وتسببت في تدمير حياة من حولها، ولكن مع مرور أحداث مسلسل "حرب أهلية"، أصبح من الواضح أن "تمارا" ليست شخصية ذات جانب واحد، وأنها تصارع كوابيس التفكك الأسري الذي عايشته في صغرها، ولعب أداء جميل عوض دوراً كبيراً في التحول بين حالتي الجلاد والضحية، وبعد ما خسرته مع وفاة والدها، ربما حان وقت لبعض الراحة، إذ قابلت "كيشو"، شاب كان ينظم حفلات مع والدها الراحل، أثناء أجازتها القصيرة، وأبدى "كيشو" اهتمام فوري بـ" تمارا" منذ اللحظة التي رأها فيها.



ويبدو أن "تمارا" أخيراً ستحصل على الحب الذي كانت تبحث عنه، وليس على الصعيد العاطفي فقط، فعلى الجانب الأسري أيضاً، إذ قالت لمريم "ماما" للمرة الأولى أثناء أجازة الاستجمام التي يقضيانها سوياً، وهو ما يشير إلى التئام الجرح الذي عانت منه مع والدتها بنسبة كبيرة، فهل ستنسى "تمارا" كل ما مرت به وتعيش حياة طبيعية؟ وهل مازالت تفكر في الانتقام من نادين؟



ويدور "حرب أهلية" حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.



"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد آخر من النجوم وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.