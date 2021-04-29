موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 29-4-2021 فى القاهرة والمحافظات

مع شهر رمضان الكريم لعام 2021 وأيام الصيام التي ينتظرها الكثير حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة والدعاء، ما زالت عمليات البحث مستمرة وبكثرة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 29-4-2021 في القاهرة والمحافظات.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 29-4-2021 في القاهرة والمحافظات

ننشر لكم موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 29-4-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات وهي كالتالي:

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة ( 3:41 صباحاً).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسكندرية ( 3:43 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طنطا ( 3:40 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في قنا ( 3:45 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الفيوم ( 3:44 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الشرقية ( 3:37 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنوفية ( 3:40 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغردقة ( 3:38 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شرم الشيخ ( 3:34 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسوان ( 3:49 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسيوط ( 3:48 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الوادي الجديد ( 4:10 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الدقهلية ( 3:37 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في وادى النطرون ( 3:43 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في دمنهور ( 3:41 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنصورة ( 3:37 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شبين الكوم ( 3:40 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بورسعيد ( 3:33 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الأقصر ( 3:46 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سيوة ( 4:06 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رفح ( 4:33 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رأس سدر ( 3:36 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في نويبع ( 3:30 صباحاً ).

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في السويس ( 3:36 صباحاً ).