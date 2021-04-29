محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لمتابعة الالتزم بإجراءات مواجهة كورونا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، عددًا من المناطق والأحياء بمدينة الفيوم، موجهًا مدير الأمن بتكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت شوارع السنترال، وأحمد شوقي، وبطل السلام، ومناطق الشيخ حسن، والساحة الشعبية، وحي جنوب، والشيخ شرف الدين، والصوفي، والشيخ سالم.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتشكيل ٤ فرق للقيام بحملات مكبرة بجميع أحياء المدينة، لرفع إشغالات المحال التجارية وغلق المقاهي المخالفة التي تقدم الشيشة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور.

وأضاف، أن المحافظ ومدير الأمن ترأسا حملة مكبرة بميدان المسلة للتأكد من التزام سائقي وركاب سيارات الأجرة بارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، لافتًا إلى تحرير عدد من الغرامات للمخالفين.

في ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بجولة تفقدية بقرى مركز طامية، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى.

ووجه نائب المحافظ، بغلق ٩ مقاهي بمدينة طامية لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وغلق مخبز، و٢مطعم بمدينة طامية، بالإضافة إلى غلق مطعم وغلق ٦ مقاهي بقرية الروضة، ومقهى بقرية دوار جبلة التابعة لمركز ومدينة سنورس.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزي، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، ومراجعة نسب الإشغال بالمستشفى، وكذلك نسب مخزون الأكسجين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفى سياقٍ متصل، تفقد محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، عددًا من القرى بمركز أطسا، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، والاالتزام بالمواعيد الصيفية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى، حيث تم تحرير ٤٧ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب.

كما قام المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة تفقدية بمركز سنورس شملت، ميدان سنورس، ومنطقة أبو عيطه، وشوارع متولي الشعراوي وناصر، وبورسعيد، كما تم خلال الجولة تحرير ٢١ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب، ورفع ٣٦ حالة إشغال طريق، فضلًا عن إزالة فورية لحالة تعدي ببناء سور متر ونصف بالطريق العام لتيسير حركة المارة.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات