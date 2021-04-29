تعرف على أخر تحديثات مواعيد قطارات اليوم الخميس 29-4-2021

تعرف على أخر تحديثات مواعيد قطارات اليوم الخميس ٢٩-٤-٢٠٢١، من خلال التقرير التالي الذي نستعرض فيه كافة تفاصيل مواقيت القطارات، المتجهة إلى الوجة القبلي والوجة البحري، حيث نقدم لكم تقرير يومي عن كافة مواعيد القطارات، التي تعد إحدى أهم وسائل المواصلات، للتنقل بين المحافظات على مستوى الجمهورية، وتتميز بالسرعة والتكلفة القليلة، بخلاف وسائل المواصلات الأخرى.

تعرف على أخر تحديثات مواعيد قطارات اليوم الخميس ٢٩-٤-٢٠٢١

نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن مواقيت القطارات المتجهة إلى الوجة القبلي والوجة البحري، كما هو موضح بالأتي:

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الخميس ٢٩-٤-٢٠٢١

- قطار رقم ١٩٠٢ القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة ١٢.٢٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٧٨ القاهرة أسيوط، موعد قيامه الساعة ٦:٣٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٠ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٨ صباحا.

- قطار رقم ٢٠١٠ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٦ القاهرة الأقصر، موعد قيامه من القاهرة الساعة ١ ظهرا.

- قطار رقم ٩٩٧ أسوان القاهرة، موعد قيامه من الساعة ٤:٣٥ صباحا.

- قطار رقم ٨٩ أسوان الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٩ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٦:٤٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٧١ سوهاج بورسعيد، موعد قيامه الساعة ٧:٠٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٩١ سوهاج القاهرة، موعد قيامه الساعة ٨:٢٠ صباحا.

- قطار رقم ٢٠١٥ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء.

مواعيد قطارات الوجة البحري اليوم الخميس ٢٩-٤-٢٠٢١

- قطار رقم ٨٩ أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة ١١:١٥ صباحا.

- قطار رقم ٩١٣ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ١٢:٣٠ مساء.

- قطار رقم ٩١٧ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٢ مساء.

- قطار رقم ٢٠٠١ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٣ مساء.

- قطار رقم ٩١٥ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٣:٢٠ مساء.

- قطار رقم ٩٢٣ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٤ مساء.

- قطار رقم ٩٢٥ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٥:١٠ مساء.

- قطار رقم ٩٣٥ الأقصر الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ١٠:٣٠ مساء.