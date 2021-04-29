البحرين تدين التفجير الإرهابى فى الصومال

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع خارج مركز للشرطة في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية مساء الأربعاء - عن بالغ التعازي والمواساة لأهل وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مشددة على موقف المملكة الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

إحباط هجوم إرهابى على قاعدة كيلو مترKM7

وفى وقت سابق، أحبطت قوات مصلحة السجون الصومالية، صباح الأربعاء، هجومًا بسيارة مفخخة شنته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، على قاعدة كيلو مترKM7 جنوبي العاصمة مقديشو.

وقال المتحدث باسم قوات مصلحة السجون الصومالية العقيد عبدالغني محمد خلف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن الانفجار تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، مضيفا أن الإرهابيين حاولوا دخول مركز قوات مصلحة السجون وتفجيره لكن القوات أحبطت محاولاتهم.

رئيس الصومال يدعو للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الصومال محمد عبدالله للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية، في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ مرحلة لعنف سياسي منذ سنوات والتي بدأت بإعلان الرئيس بتمديد فترة ولايته.

وقال الرئيس في خطاب تلفزيوني - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" الأربعاء- إنه سيلقي أمام البرلمان السبت المقبل كلمة للحصول على موافقته لإجراء العملية الانتخابية، ودعا الفاعلين السياسيين إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية إجراء التصويت، مؤكدا أنه كما كرر في عدة مناسبات، فإن البلاد على استعداد لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب.

وأضاف أن مبادراته مع الأسف تعرقلت من قبل أفراد وكيانات أجنبية ليس لها هدف سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من أجل خلق فراغ دستوري.

من جانبه، ألمح رئيس وزراء الصومال، الثلاثاء، أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفا مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشو.

وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقا مع الرئيس، بيانا مشتركا في وقت سابق صباح الثلاثاء يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبل: "أرحب بالبيان الصادر عن ولايتي جالمودوج وهيرشابيل"، داعيا أيضا للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الوطنية في الصومال أن الرئيس محمد عبدالله فارماجو وقع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين إضافيين من دون إجراء انتخابات، وانتهت فترة رئاسته فعليا في الثامن من فبراير الماضي.

ووقع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الإثنين الماضي.