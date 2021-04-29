ستارلايت تطرح مشروعها الجديد «URBAN K» باستثمارات 3 مليارات جنيه

أبو طالب: المشروع ثورة معمارية بمفهوم جديد للمكاتب الإدارية في قلب القاهرة الجديدة

أعلنت شركة "ستارلايت" للتنمية العقارية والسياحية عن إطلاق وطرح مشروعها الجديد اربن كي (URBAN K) في قلب القطامية بالقاهرة الجديدة، ليكون أول تجمع إداري وتجاري متعدد الاستخدامات بمفهوم عصري جديد ومختلف، وامتداد لمشروع القطامية كريكس السكني الفاخر.

بدوره، قال المهندس شريف أبو طالب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ستارلايت: "متفائلون بإطلاق أحدث مشروعاتنا URNB K وطرح وحداته الإدارية المحدودة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه مصري".

وأضاف "أبو طالب": "ركزنا في URBN K على طراز معماري فريد بعيد عن التصميمات النمطية للمطوريين العقاريين، وهو طراز يمزج النيوكلاسيكة والجورجية بشكل عصري حديث يحقق تجربة فريدة ذات خصوصية تامة للمستخدمين، ويعيد لنا عراقة مباني وسط البلد التي افتقدناها كثيرا".

يتكون المشروع من ستة مبانٍ مصممة على طراز معماري فاخر وفريد، يخصص منها مبنى كامل "بوتيك أوتيل" يدار من خلال إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في العالم، ويتكون كل مبنى من ثلاثة أدوار بمساحة 1500م٢ لكل دور (بإجمالي 84 مكتب إدراي و31 وحدة تجارية)، يتم تقسيمها بشكل حصري طبقا لاحتياجات الشركات والأفراد، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية والتحرك السلس بين المباني المختلفة.

ويقع URBN K في موقع إستراتيجي أمام الجامعة الألمانية، و3 دقايق شرقا لشارع التسعين و3 دقايق غربًا لطريق العين السخنة، و3 دقايق شمالا للطريق الدائري، وهي واحدة من أكثر المواقع ذات الجاذبية التسوقية في القاهرة الجديدة.

ويمثل URBN K المكان الأمثل لتجمع رواد الأعمال الشباب ذو الأفكار الإبداعية والفنية، حيث يضم جميع الخدمات التي تحتاجها المكاتب والعاملين بها لأداء عملهم اليومي بشكل غير نمطي ومريح، من صالات جيم حديثة والعلامات التجارية العالمية الراقية.