«تموين كفر الشيخ»: نستهدف توريد 184 ألف طن قمح خلال الموسم الحالى

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن هناك انتظام في عمليات التوريد الأقماح المحلية من المزارعين لليوم الثامن على التوالي بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستئناف موسم التوريد في محافظات الوجه البحري بدءًا من يوم 20 أبريل الجاري بدلا من منتصف الشهر الجاري.

ولفتت المديرية أن الجهات المسوقة للأقماح المحلية تسلمت إجمالي الكميات الموردة من بداية الموسم حتى الآن وبلغت نحو 62 ألف طن قمح محلي.



وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية في تصريح له، أن المستهدف من التوريد خلال الموسم الحالي سيصل نحو 184 ألف طن طبقا للبيانات المساحات المنزرعة التي تراجعت هذا العام لتصل حاليا نحو 230 ألف فدان بدلا من 260 ألف فدان.

وأوضح أن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 قد بدأ فى محافظة كفر الشيخ يوم 20 أبريل الجاري، لافتًا إلى أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال عدد 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.



وقال مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، مشددًا على الالتزام بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية الـ72ساعة.



وأوضح أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية.

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة، مشددًا على اللجنة العليا للأقماح بأنه لن يتم توريد أي اقماح خلال موسم حصاد القمح الحالي فى شون ترابية إلا في حالات نقاط التجميع والتمركز للأقماح المحلية وليس لتخزينها إلا من خلال صوامع وشون متطورة وحديثة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع جاهزة لذروة موسم توريد القمح لهذا العام في شهر مايو المقبل، فضلا عن أنه تم معاينة الشون المتطورة والحديثة والبناكر والهناجر التابعة للبنك الزراعي المصري من خلال اللجان المشكلة في مديريات التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال موسم توريد الأقماح لعام 2021.

ولفت إلى أن توريد الأقماح المحلية من المزارعين والموردين اختياري لصالح الجهات المسوقة للأقماح واستخدام الشون الترابية كنقاط تجميع وليس تخزين.