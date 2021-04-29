تعرف على تردد قناة دراما الوان 2021 نايل سات

تردد قناة دراما الوان 2021 تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أنها تعرض أعمال درامية مختلفة، ولكن تلك الفتره خاصة لحلول شهر رمضان المبارك تعرض بشكل مكثف المسلسلات التركية والأجنبية والهندية المدبلجة باللغة العربية.

كما تستهدف وجود مزيج واسع ومتنوع لأفضل الأفلام التي يمكن أن تقدمها، وقد ساعد انتشار القناة تمتعها بمزايا البث الحصري لحلقات المسلسلات واحدة تلو الأخرى طوال اليوم، مع الحرص أن تكون الاعلانات التجارية أثناء بث المسلسلات، قصيرة، لتجنب الملل، وتمكين الحصول على مشاهدة ممتعة تضيف تجربة فريدة إلى الوصول لأحدث حلقات المسلسلات وآخر أجزائها.



تردد قناة دراما الوان 2021

ننشر لكم في ضوء خدمات الدستور المتنوعة اليوم الخميس تردد قناة دراما الوان 2021، والتي تعتبر محور اهتمام المتابعين وذلك لجودتها العالية وبعدها عن التشويش وعن الأمور الأخرى التى تظهر فى العديد من القنوات التى ينفر منها المتابعين والمشاهدين، حيث تنظم بشكل أساسي جدول بث لعرض المسلسلات من نوع تركي تأخذ طابع الاكشن والرومانسي والتاريخي، وهو ما سيؤدي إلى توسيع قاعدتها الجماهيرية.

تردد قناة دراما الوان 2021



التردد: 11595

الاستقطاب: H عمودى

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD

التشفير: قناة مفتوحة.



مسلسلات قناة دراما الوان 2021:

وتتميز قناة دراما الوان عن القنوات الأخرى في أنها لها حق البث الوحيد في العرض الأول للمسلسلات التركية والأجنبية والهندية المدبلجة باللغة العربية والتي تحظى الكثير من اهتمام المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي وهم كالاتي :

1 - مسلسل أنت اطرق بابى

2 - مسلسل ابنة السفير

3 - المسلسل التركي فضيلة وبناتها

4 - المسلسل التركي الحامي

5 - المسلسل التركي عشق ودموع

6 - المسلسل التركي قطاع الطرق لن يحكموا العالم

قد يهمك..

وتعمل القنوات الفضائية جميعها منذ عام ونص تقريبا على اشباع حاجة المشاهد من مسلسلات وبرامج وأفلام لكي تملأ الفراغ الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد، وتقلل من التجمعات، والحرص علىوالتواجد في المنزل أكبر قدر مستطاع وذلك بسبب ظهور وباء اجتاح العالم باسره في بداية الربع الثاني من يناير 2020 بعد ظهوره بأيام قليلة في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.