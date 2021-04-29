الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: تقديم 235 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء الأربعاء، أن حوالي 235 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأفادت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية ، بأن عدد الجرعات التي تم حقنها في الولايات المتحدة وصل إلى 234 مليونًا و639 ألفًا و414 جرعة إجمالية، وهو ما يشكل حوالي 78٪ من إجمالي 301 مليون و857 ألفًا و885 جرعة إجمالية تم تسليمها.

وتُظهر بيانات الهيئة الأمريكية، أن حوالي 43٪ من السكان الأمريكيين، ما يقرب من 143 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ، وأن 29.5٪ من السكان، أكثر من 98 مليون شخص، تم تطعيمهم بالكامل.

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 148.7 مليون حتى مساء الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062 مليار جرعة.

كما أظهرت البيانات، أن عدد المتعافين تجاوز 86 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم


وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرج» للأنباء، أنه جرى إعطاء نحو 10.62 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

هيئة المراكز الأمريكية الولايات المتحدة كورونا لقاحات فيروس كورونا

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