سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29-4-2021 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الكويتية اليوم الخميس الموافق 29-4-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقاً لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

لايزال يشهد سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار أمام نظيره الجنيه المصري خلال تداوله في السوق المحلي اليوم بقطاع كبير من البنوك والمصارف العربية والأجنبية، حيث بلغ أعلى سعر عملة الكويتية اليوم الخميس قبيل الأجازة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت 52.18 جنيه، فيما بلغ أقصى سعر صرف للدينار الكويتي عند مستوي 51.30 جنيهاً.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



أظهرت المؤشرات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس استقرار سعر الدينار الكويتي خلال فترة التداولات الصباحية ليسجل للشراء 52.18 جنيه وللبيع 49.03، وفي بنك مصر سجل للشراء 52.18 جنيه وللبيع 49.05، كما استقر سعرالدينار اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 47.65، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.21 جنيه وللبيع 51.90، أما في بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 52.10 جنيه وللبيع 49.05.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 29-4-2021

واصل سعر الدينار الكويتي اليوم استقراره داخل البنوك ليسجل في بنك عودة للشراء 52.30 جنيه وللبيع 48.39، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 51.90، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 52.39 جنيه وللبيع 48.27، كما استقر الدينار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 54.67 جنيه وللبيع 49.65، وفي بنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 52.21 جنيه وللبيع 48.57.

انخفاض سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه

على صعيد آخر، فقد شهد سعر الدينار الكويتي انخفاض داخل قطاع من البنوك ليسجل في بنك الكويت الوطني للشراء 52.28 جنيه وللبيع 48.96، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 52.14 جنيه وللبيع 47.30، كما تراجع الدينار اليوم ليسجل في بنك الإسكندرية للشراء 21.14 جنيه وللبيع 49.08، وفي النك التجاري الدولي سجل للشراء 52.21 جنيه وللبيع 49.03، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 52.21 جنيه وللبيع 48.48.

سعر الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية

وعلى مستوى السوق العالمي، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس أمام الدينار الكويتي ليسجل0.3 دينار، كما استقر اليورو عند مستوى 0.36 دينار.



وفي المقابل بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملة الكويتية ليسجل عند مستوى 0.42 دينار، وذلك وفقاً لآخر التحديثات في بنك الكويت المركزي.