تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 29-4-2021 فى مصر

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 29-4-2021،وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يغلب على حالة الطقس اليومأن يكون شديد الحراراة، نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وحار على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 75 .1 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 19

الإسكندرية 30 18

وادى النطرون 33 18

طنطا 35 19

شبين الكوم 36 19

دمنهور 34 19

بلطيم 28 17

مطروح 32 18

السلوم 35 17

سيوة 34 20

بورسعيد 28 17

دمياط 27 17

الزقازيق 36 18

المنصورة 35 18

الاسماعيلية 36 18

السويس 36 19

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 31 18

نخل 33 17

نويبع 34 24

طابا 32 22

كاترين 31 16

الطور 33 21

شرم الشيخ 37 24

الغردقة 36 23

مرسى علم 36 23

الفيوم 36 20

بنى سويف 36 20

المنيا 37 21

أسيوط 37 21

سوهاج 37 22

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 39 24

ادفو 39 25

أبوسمبل 38 25

الوادى الجديد 36 24

شلاتين 33 25

أبو رماد 34 24

حلايب 31 25

رأس حدربة 32 24