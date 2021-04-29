الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 29-4-2021 فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 29-4-2021،وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يغلب على حالة الطقس اليومأن يكون شديد الحراراة، نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وحار على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 75 .1 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

قد يهمك.. مواعيد صرف معاشات ومرتبات شهر مايو 2021 للعاملين بالدولة

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 19

الإسكندرية 30 18

وادى النطرون 33 18

طنطا 35 19

شبين الكوم 36 19

دمنهور 34 19

بلطيم 28 17

مطروح 32 18

السلوم 35 17

سيوة 34 20

بورسعيد 28 17

دمياط 27 17

الزقازيق 36 18

المنصورة 35 18

الاسماعيلية 36 18

السويس 36 19

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 31 18

نخل 33 17

نويبع 34 24

طابا 32 22

كاترين 31 16

الطور 33 21

شرم الشيخ 37 24

الغردقة 36 23

مرسى علم 36 23

الفيوم 36 20

بنى سويف 36 20

المنيا 37 21

أسيوط 37 21

سوهاج 37 22

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 39 24

ادفو 39 25

أبوسمبل 38 25

الوادى الجديد 36 24

شلاتين 33 25

أبو رماد 34 24

حلايب 31 25

رأس حدربة 32 24

تفاصيل درجات الحرارة اليوم مصر درجات الحرارة البحر الاحمر البحر القاهرة تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس في مصر حالة الطقس

الأكثر قراءة

أسعار النفط تواصل المكاسب بدعم توقعات الطلب الإيجابية

100 مليون دولار منحة من البنك الدولي لموزمبيق لإنعاش شمال البلاد

«بايدن» يتعهد بتوفير المزيد من الوظائف ودعم الفقراء وتعديل قانون الهجرة

خلال كلمته أمام الكونجرس.. امرأتان قويتان تحيطان بالرئيس الأمريكى

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطينى على خلفية أحداث القدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين