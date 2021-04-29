تشغيل مستشفى 30 يونيو لعزل مصابى كورونا ببورسعيد

أجرى الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية بمحافظة بورسعيد، زار خلالها مستشفى 30 يونيو، حيث أعلن بدء تشغيل المستشفى لعزل، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتفقد "راشد"، خلال الزيارة، كافة أقسام المستشفى، واطمأن على المرضى، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية المميزة، كما أوصى بضرروة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الأطقم الطبية من العدوى.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على توافر كافة المستلزمات والأدوية والمخزون الخاص من الأكسجين، كما طالب بضرورة الاهتمام بتدريب كافة العاملين على إجراءات مكافحة العدوى، ومعايير السلامة والصحة المهنية.

ووجه هاني راشد رسالة شكر للأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفى، وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتقديم خدمة مميزة للمرضى وفقًا لمعايير الجودة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى 30 يونيو بعد الانتهاء من كافة الأعمال بها وتجهيزها طبيا بأحدث الأجهزة والإمكانيات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ بورسعيد لمستشفى 30 يونيو الجديدة جنوب بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لكافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية على جهودها المتواصلة فى دعم القطاع الصحى بالمحافظة وتوفير أفضل مستوى من الرعاية الطبية والصحية، واستمرار تطوير المؤسسات الصحية بعد أن تم اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كأول محافظة.

وأكد أن المستشفى، يعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أنه يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذا المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربع واستقبال كل الحوادث، حيث سيخدم أيضا محور 30 يونيو.

يذكر أن المساحة الكلية لمستشفى 30 يونيو تبلغ 6100 م٢، ويتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الآشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثاني المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوي و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.

بينما تبلغ مساحة الدور الثاني 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضي وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.

مستشفى 30 يونيو

مستشفى 30 يونيو

مستشفى 30 يونيو

مستشفى 30 يونيو