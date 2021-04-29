بعد عرض قصته فى «الاختيار2».. أبرز المعلومات عن الشهيد العميد طارق محمد المرجاوى

عرضت حلقة "الاختيار٢" تفجير ٣ قنابل استهدفت تمركزا أمنيا أمام جامعة القاهرة في أوائل شهر أبريل عام ٢٠١٤ واستشهد على إثره العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والذي تبنى تنظيم أجناد مصر الإرهابي الذي كان يتزعمه الإرهابي همام عطية، مسؤولية الحادث، وتمكن قطاع الأمن الوطني، من تحديد مكان اختباء الإرهابي همام عطية، في شقة بمنطقة الطوابق بفيصل، وتم استهداف المكان، وتبادل همام إطلاق النار مع الشرطة، والتي تمكنت من القضاء عليه، والقبض على اخرين وتقديمهم للمحاكمة.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الشهيد محمد المرجاوي:

العميد طارق محمد المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة سابقا.

تخرج من كلية الشرطة عام 1985.

قضى 29 عاما في صفوف الشرطة.

التحق بقطاع الأمن المركزي.

عمل ضابط في مباحث النشل ومعاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ورئيس مباحث العمرانية، ورئيس مباحث البدرشين، ورئيس مباحث الدقي، ورئيس مباحث مكتب النشل، ورئيس مباحث مرور الجيزة، وأخيرا رئيس قطاع مباحث غرب الجيزة، حتى استشهاده، في ابريل عام 2014.

توجه المرجاوى لتفقد القوة الأمنية أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، حيث تتمركز القوات.

وقع انفجار شديد أسفر عن إصابته في القلب بعد اختراق مسامير للبطين الأيسر للقلب، واخرين من رجال الشرطة.

تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، وكانت الإصابة المميتة له اسفرت عن استشهاده.

في عام 2020 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 13 من عناصر أجناد مصر، بعد صدور أحكام من الجنايات وتأييدها من محكمة النقض.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.