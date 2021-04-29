«سيدات الأعمال»: نعمل على توفير فرص عمل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر21، أن لعضويات الجمعية دور كبير في توفير فرص العمل، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم العضويات بعرض الوظائف المطلوبة والمتاحة لديهن داخليًا من خلال التواصل فيما بينهم، ومن خلال خدمات رقمية.

وأضافت «الشريدي»، في تصريحات خاصة لــ«الدستور»، أن الجمعية في الوقت الحالي تقوم بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بها لعرض الوظائف المتاحة عليه، فعضويات الجمعية يحولن مساعدة بعضهن البعض في مجال التوظيف، وإتاحة فرص عمل مناسبة سواء للسيدات او الرجال، فالجمعية بها 450 سيدة، وكل سيدة لديها مصنع أو شركة بها عمال وموظفين.

مطالب جمعية سيدات الأعمال

وقالت رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر21، إن العالم حاليًا يمر بكارثة وهي وباء كورونا، والذي أثر بنسبة كبيرة على جميع اقتصاديات الدول، مؤكدة أن هذا الوباء يستدعي الوقوف بجانب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الدعم الكامل لهم، بالإضافة إلى العمل على تقليل حدة تحصيل الضرائب وزيادة الرسوم، كما يجب على الحكومة أن تعيد النظر في فواتير الكهرباء والغاز الممنوحة لمصانع وشركات سيدات الأعمال للتخفيف عليهن، حتى يقدرن على الاستمرار في العمل والقيام بدورهن في دفع عجلة الاقتصاد المصري وبناء المجتمعات.

وأكدت الدكتورة يمني الشريدي، أن هناك عدد من القطاعات تأثرت بسبب تفشي جائحة كورونا؛ وكان أكثر القطاعات تأثرًا «الغذاء، والفنادق، والبيع بالجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال والإدارة والصناعة»، مضيفةً أن القطاع الخاص قد واجه تحديات كبيرة أثناء الجائحة، ومازالت آثاره مستمرة حتى الآن.

وأكدت «الشريدي»، أنه من الضروري الاهتمام ببرامج تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، حيث أنها أهم ما تحتاجه الشركات والمصانع لرفع كفاءة ومعدل أداء العمالة، ويهدف التدريب إلى تزويد العمال والموظفين بالمعلومات والمعارف والمهارات والأساليب المختلفة واتجاهاتهم بشكل إيجابي، وبالتالي رفع مستوى الأداء والكفاءة الإنتاجية.

جدير بالذكر أن جمعية سيدات أعمال مصر 21، تحرص دائمًا على إطلاق وتنظيم مجموعة من الأحداث والمؤتمرات وورش العمل، والتي تحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة لجميع الحاضرين والمشاركين.

