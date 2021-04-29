فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وبدأت الموجة الثالثة في الانتشار بشكل كبير في مصر وجميع دول العالم؛ لذا يتحدث لـ"الدستور" الدكتور خالد سمير اخصائي الأمراض المناعية عن أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منها.

يقول: "هناك العديد من المصابين الذين يكونوا حاملين للمرض بدون أي أعراض، ويسببون الانتشار السريع للمرض لنقلهم العدوى من دون علمهم ومعظمهم من الأطفال، وهو ما يفسر أن بعض كبار السن لا يخرجون من المنزل ومع ذلك تنقل لهم العدوى وحتى الآن كل الأعراض التي تم رصدها من مرضى وباء فيروس كورونا المستجد، لا تزال صداع وكحة جافة بدون حرارة، ويصاحبهم تأخر حاسة الشم والتذوق".

ولكن هناك أعراض أخرى جديدة بدأت في الظهور على بعض المرضى منها التهابات وأحمرار العين وتورم أسفل العين والتهابات جلدية مثل الحساسية، والتي تكون ناتجة عن استثارة الجهاز المناعي، فضلًا عن أعراض الجهاز الهضمي كالإسهال والتلبك المعوي.

أعراض الموجة الثالثة:

أعراض الموجة الثالثة تزيد فيها حالات الصداع والآلام العضلية وتكسير الجسم والخمول والالتهابات الرئوية، مع فقدان حاسة السمع، وقد تختلف من كل شخص لآخر، حيث ترتبط بالجهاز المناعي ومستقبلات الفيروس في الجسم موجودة في مكان معين بالجسم.

الاحتياطات والاجراءات الاحترازية:

وشدد الدكتور خالد سمير على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية من اليوم الأول لظهور أي عرض من الأعراض على المصاب أو أي شخص يختلط به، لافتًا إلى أن الموجة الثالثة للفيروس ترتبط أكثر بأعراض التهابات في العين وعدم التوازن والتأثير في عصب السمع نسبيا وحساسية جلدية وخاصة لدى الإصابات بين الأطفال.

بيان وزارة الصحة:

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي لها، إن أعراض وباء فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة لا تختلف عن الموجتين الأولى والثانية إلا في أشياء بسيطة وجاءت الأعراض على النحو التالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- غثيان.

- حمى.

- صداع.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- التهاب شديد بغشاء العين.

- انتشار طفح جلدي.

- تأثر حاسة السمع.

- حدوث ألم وخفقان في القلب.

- وجود تعب وألم شديد في الجسم.