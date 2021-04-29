الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

أعراض الموجة الثالثة
أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وبدأت الموجة الثالثة في الانتشار بشكل كبير في مصر وجميع دول العالم؛  لذا يتحدث لـ"الدستور" الدكتور خالد سمير اخصائي الأمراض المناعية عن أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منها.

يقول: "هناك العديد  من المصابين الذين يكونوا حاملين للمرض بدون أي أعراض، ويسببون الانتشار السريع للمرض لنقلهم العدوى من دون علمهم ومعظمهم من الأطفال، وهو ما يفسر أن بعض كبار السن لا يخرجون من المنزل ومع ذلك تنقل لهم العدوى وحتى الآن كل الأعراض التي تم رصدها من مرضى وباء فيروس كورونا المستجد، لا تزال صداع وكحة جافة بدون حرارة، ويصاحبهم تأخر حاسة الشم والتذوق".

ولكن هناك أعراض أخرى جديدة بدأت في الظهور على بعض المرضى منها التهابات وأحمرار العين وتورم أسفل العين والتهابات جلدية مثل الحساسية، والتي تكون ناتجة عن استثارة الجهاز المناعي، فضلًا عن أعراض الجهاز الهضمي كالإسهال والتلبك المعوي.

 

  • أعراض الموجة الثالثة:

أعراض الموجة الثالثة تزيد فيها حالات الصداع والآلام العضلية وتكسير الجسم والخمول والالتهابات الرئوية، مع فقدان حاسة السمع، وقد تختلف من كل شخص لآخر، حيث ترتبط بالجهاز المناعي ومستقبلات الفيروس في الجسم موجودة في مكان معين بالجسم.

 

 

  • الاحتياطات والاجراءات الاحترازية:

وشدد الدكتور خالد سمير على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية من اليوم الأول لظهور أي عرض من الأعراض على المصاب أو أي شخص يختلط به، لافتًا إلى أن الموجة الثالثة للفيروس ترتبط أكثر بأعراض التهابات في العين وعدم التوازن والتأثير في عصب السمع نسبيا وحساسية جلدية وخاصة لدى الإصابات بين الأطفال.

 

  • بيان وزارة الصحة:

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي لها، إن أعراض وباء فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة لا تختلف عن الموجتين الأولى والثانية إلا في أشياء بسيطة وجاءت الأعراض على النحو التالي:

 

- ارتفاع درجة الحرارة.

- غثيان.

 - حمى.

 - صداع.

 - فقدان حاستي الشم والتذوق.

 - التهاب شديد بغشاء العين.

 - انتشار طفح جلدي.

 - تأثر حاسة السمع.

 - حدوث ألم وخفقان في القلب.

 - وجود تعب وألم شديد في الجسم.

 

وباء فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الموجة الثالثة الموجة الثالثة من فيروس كورونا اعراض الموجة الثالثة

الأكثر قراءة

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

تعرف على موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 16 والإعادة

تعرف على أخر معلومات موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطينى على خلفية أحداث القدس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين