«السياحة» تطالب العامين فى القطاع بسرعة التسجيل لتلقى لقاح كورونا

طالب أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف منشأته استكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقي اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الوصيف»، أن هناك تنسيق على أعلى مستوى لتسهيل تطعيم العمالة السياحية، لافتًا إلى ضرورة التسجيل بالموقع لسرعة تلقي اللقاح، موضحًا أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي مهم لحمايتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، نظرًا لتعاملهم مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم.

وأوضح أن التطعيم يعد خطوة هامة للغاية تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية، ويزيد من فرص و معدلات التدفق السياحي، حيث أن تلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية دوليًا الفترة المقبلة لجذب السياحة الوافدة لكافة المقاصد السياحية حول العالم.



وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بالتواصل المستمر مع الغرف السياحية للإسراع في تسجيل العاملين بالسياحة لتلقي اللقاح وآليات سرعة التسجيل، بجانب مناقشة الخطوة المقبلة بعد انتهاء تطعيم العاملين بالمشروعات السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتحديد آلية التطعيم بباقي المحافظات.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الصحة، شرعت في الأسبوع الأول من شهر أبريل في تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ضد فيروس كورونا، كخطوة أولى، وتستمر في باقي المحافظات السياحية الأخرى، وجاءت محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر في المقدمة حيث أنهما الأكثر جذبًا للسائحين.

كما طالبت غرفة شركات السياحة من كافة العاملين بالشركات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح، لتشمل التطعيمات العاملين بالفنادق والشركات والبازرات السياحية وغيرهم من أبناء القطاع السياحي، والمتعاملين بصورة مباشرة مع السائحين.