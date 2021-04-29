الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد ترد على فيديو غياب الخفير عن منفذ أبوشوشة

السكة الحديد
السكة الحديد

ردت هيئة السكة الحديد على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يشير إلى عدم وجود خفير بمنفذ أبو شوشة المحطة بكيلو 525-900 على المنفذ. 

وأوضحت السكة الحديد أن منفذ محطة أبو شوشة يقع بكيلومتر 525-900، ومعين له ثلاثة فنيين يقومون بعمل خفراء منافذ وأسمائهم (ثروت محمد أحمد - سامح مينا شمشون - ملاك ظريف صادق)، وهم يعملون بنظام 12-24 والمنفذ يغلق محليا ويتربس عليه من بلوك 1 أبوشوشة.

وأضافت أنه لا يستطيع خفير المنفذ فتح البوابة إلا بعد فتح الترباس من البلوك، أى أن المنفذ مرتبط من البلوك ويوجد سيمافورات حامية عليه (طالع / نازل)، ولا يتمكن ملاحظ البلوك من فتح السيمافورات الحامية للمنفذ إلا بعد غلق البوابة الخاصة بالمنفذ بمعرفة خفير المنفذ المعين والتأمين عليها من البلوك بملاوينة ترباس البوابة.

وتابعت أنه بمفاجأة المنفذ تبين تواجد خفير المنفذ، وعرف بأنه لم يغادر المنفذ منذ استلامه وردية العمل نهارا من الساعة السابعة صباحًا، وإنما حدثت مشادة بينه وبين أحد الأهالى بعد غلقه المنفذ لقطار 2011، والذى يطلب منه فتح البوابة لكى يتمكن من العبور بتروسكل، ورفض خفير المنفذ فتح البوابة إلا بعد مرور القطار، حيث إن البوابة متربس عليها من البلوك، وأثناء مرور قطار 2011 كان خفير المنفذ متواجدًا في الناحية الأخرى من المنفذ لمناظرة القطار لمنع المارة من العبور أثناء مرور القطار، وأفاد ملاحظ البلوك العامل فى وردية النهار ببلوك 1 أبو شوشة بأنه قبل التصريح لقطار 2011 تنبه على خفير المنفذ ورد عليه وتجاوب بالغلق وهو ثروت محمد أحمد الذى يعمل بوردية النهار.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن بعض الأطفال يقومون بالعبث بملاوينة فتح وغلق المزلقان بعد قيام ملاحظ البلوك بفك ترباس البوابة لفتح المنفذ أمام المركبات والركاب بعد عبور قطار 2011، وعليه تم اتخاذ مجازاة ثروت محمد أحمد العامل بوردية النهار على المنفذ بخمسة عشر يوما جزاء بالقسيمة رقم 81773 بسبب السماح بتواجد أطفال بالقرب من غرفة خفير المنفذ.

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