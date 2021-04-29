الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء» يرصد حركة الصادرات المصرية بشمال أفريقيا فى مطلع 2021

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، حركة التبادل التجارى بين مصر من دول شمال أفريقيا مطلع العام الحالى 2021 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، وهى بلدان تونس، الجزائر، المغرب.


ولفت جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن صادرات مصر إلى المملكة المغربية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 50.7 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 36 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.6 مليون دولار خلال عام، فيما سجلت واردات مصر من المغرب 4.6 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 682.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 678 مليون دولار خلال عام.


وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر للجزائر سجل 47.6 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 51.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 3.4 مليون دولار خلال عام، فيما سجلت واردات مصر من الجزائر 17.9 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 1.5 مليون دولار خلال عام.


كما سجلت صادرات مصر إلى تونس 19.6 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 48.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 28.8 مليون دولار خلال عام، فيما سجلت واردات مصر من تونس3.7 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 93.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 90 مليون دولار خلال عام.


يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 227.5 مليون دولار خلال عام، فى حين بلغت واردات مصر من دول العالم 5.6 مليار دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 915.4 مليون دولار خلال عام.

الاحصاء صادرات واردات مصر شمال أفريقيا

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