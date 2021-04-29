الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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تقارير ومتابعات

تعرف على أخر معلومات موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

صرف معاشات
صرف معاشات

تقدم《الدستور》تقرير عن موعد صرف معاشات شهر مايو ٢٠٢١، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن موعد صرف معاشات شهر مايو، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٢ مايو، حيث تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات لما يقرب من ١٠.٥ مليون مواطن من أصحاب المعاشات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه مصري.

ونفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حول ما تردد مؤخرا عن إيقاف صرف المعاشات، وقال رئيس الهيئة، إن المعاش هو حق أصيل للمواطن، ويكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفة بأي حال، مضيفا أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، دون أي انتقاص.

موعد صرف معاشات شهر مايو ٢٠٢١

تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف معاشات المواطنين لشهر مايو ٢٠٢١، بداية من يوم الأحد والإثنين الموافقين ٢ و٣ مايو المقبل، وذلك للشريحة الأولى، التي أقل من مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري، ويتم صرف المعاشات للشريحة الثانية يوم الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٤ و٥ مايو ٢٠٢١، وذلك للأقل من ٢٠٠٠ جنيه مصري، أما يتم صرف المعاشات للشريحة الثالثة يوم الخميس والأحد الموافقين ٦ و٩ مايو المقبل، وفيما يتم صرف معاشات لمن تخلف في أيام صرف المعاشات المقررة له يوم الإثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ مايو المقبل.

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وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر مايو ٢٠٢١، حيث أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن الدولة تسعى لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع المعاشات، والتحول من التعامل بالبطاقة البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة، إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة، ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول، والتي تدعم سبل مختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية.

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