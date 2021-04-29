بتسجيل فيديو.. باسل خياط يضع خطته للانتقام من زوجته وطليقته فى «حرب أهلية»

بعد تخلصه من صدمته، بدأ يوسف (باسل خياط) في التخطيط لانتقامه من خدعة طليقته مريم (يسرا) وزوجته فريدة (أروى جودة) بعدما كشفت نهاية الحلقة السادسة عشر من "حرب أهلية" امتلاكه فيديو تظهر فيه زوجته بغرفة نومهما.



وبعد إدراكه خسارته لكل ما استولى عليه من مريم، يطلب يوسف من نادين الاحتفاظ بالجنين حتى يرث زوجها الراحل رغم أنه ليس ابنه، مؤكدًا لها أن لديه خطة للتخلص من الورق الذي تملكه مريم ويثبت عجز زوجها عن الإنجاب.



في "حرب أهلية" تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.



ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

وتنتهي يسرا ونجوم العمل من تصوير المسلسل باكمله الأسبوع الاخير من شهر رمضان.

"حرب أهلية| من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي وهو إنتاج العدل جروب، بمشاركة شركة سينرجي وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.