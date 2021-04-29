تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

تردد قناة dmc دراما الجديد 2021 تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويرجع ذلك لعرض القناة مسلسلات رمضانية مميزة في شهر رمضان الكريم الحالي.

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 28-4-2021، تردد قناة dmc دراما الجديد 2021، بحيث إنها تتميز في برامحها وعروض الأفلام والمسلسلات أيضا، كما لديها مواعيد عديدة تعرض من خلالها تلك المسلسلات وليست قاصرة على توقيت واحد فقط، مما تجعل المشاهد يختار التوقيت الذي يناسبه.

تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

التردد: 12092

الاستقطاب: V (رأسي)

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD

التشفير: قناة مفتوحة.

ما هو تردد قناة dmc دراما الجديد 2021 (2)

التردد: 11449

الاستقطاب: H (افقي)

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD

التشفير: قناة مفتوحة.

ونظمت قناة dmc دراما الجديد كما نظمت مواعيد عرضها طبقا للتوقيت المناسب للمشاهد للحصول على أكبر عدد من المشاهدات، فخصصت بعض المسلسلات التي تعرض في موعد الإفطار والأخرى التي تعرض على توقيت السحور.



تاريخ قناة dmc دراما الجديد

ومن المعروف هي شبكة تلفزيونية منوعة وترفيهية وتليفزيونية، أسسها المهندس طارق إسماعيل، عام 2017م، وتوسعت مناطق البث لتصل عرضها إلى شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط جميعها وتضم القناة مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والدرامية بين المسلسلات فى العقود الماضية والمسلسلات الحديثة.



مسلسلات dmc دراما في رمضان 2021

وحرص مؤسسها أن تكون قناة متميزة منفردة من حيث البرامج المقدمة والمسلسلات المذاعة وأيضا الفقرات التي تعرض في الفواصل فيما بين المسلسلات والأفلام والبرامج ، وذلك لتتناسب مع المواطن العربي، كما تفهمت الطبيعة العربية في اختياراتها كل عام، لذا ترتفع نسب المشاهدة دوما لديها.

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ونقدم إليكم المسلسلات المذاعة على شاشة dmc دراما في رمضان 2021:-

1 - مسلسل لعبة نيوتن، بطولة منى زكي والفنان محمد فراج والفنان محمد ممدوح.

2 - مسلسل الفنان موسى، بطولة محمد رمضان بمشاركة الفنانة سمية الخشاب والفنانة عارفة عبد الرسول والفنان رياض الخولي والفنان سيد رجب.

3 - مسلسل هجمة مرتدة، بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري.

4 - مسلسل نجيب زهي زركش، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني.

5 - مسلسل كل ما نفترق، بطولة ريهام حجاج والفنان عمرو عبد الجليل.