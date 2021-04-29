ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها بحلوان

نجح رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم في ضبط مسجلين خطر ومتهمين في قضايا مخدرات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة؛ بهدف الاتجار فيها بحلوان والعديد من دوائر العاصمة.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي من ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين قبل ترويجه بدائرة القسم.

البداية كانت بناءً على تحريات سابقة تمكن فيها النقيب أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم حلوان والقوة المرافقة له من ضبط المدعو "محمود.ع"، وشهرته محمود المنيسي، 45 سنة، عاطل، مقيم شارع عمر بن الخطاب عرب أبودحروج كفر العلو حلوان ومسجل خطر تحت رقم 12501 فئة بحلوان مخدرات والسابق ضبطه واتهامه في 31 قضايا آخرهم القضية رقم 9374 لسنة 2018 حلوان مخدرات، وذلك حال قيادته دراجة بخارية ماركة بوكسر حمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم أ و ص 1562 مصر وبحوزته 25 جرام من مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين وهاتف محمول ماركة سامسونج ومبلغ مالى 50 جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بالحيازة للهيروين المخدر بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5941 لسنة 2021 جنح حلوان وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.