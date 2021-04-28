«القوى العاملة»: الإثنين إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الإثنين المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم.

وأكد الوزير أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وتعتبر احتفالات أعياد "شم النسيم" من كل عام هى أحد المظاهر المقتبسة منذ أكثر من 5 آلاف سنة من التاريخ الفرعونى وكان يسمى وقتها "شمو"، وبالقبطية كان يسمى "شوم إنسم" فهو مهرجان يقام سنويًا فى فصل الربيع، ويحتفل فيه جميع المصريين بدخول الربيع بزيارة المنتزهات وتلوين البيض وأكل الفسيخ.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أعلن أن السبت المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "عيد العمال".

وأكد الوزير أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

ويحتفل العمال، في أول يوم من شهر مايو من كل عام بعيدهم، وذلك احتفالا وتقديرا لما يقومون به من مجهودات في بناء العالم، ولذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير أين ومتى بدأ الاحتفال بعيد العمال.

كما أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن تعطيل العمل يوم الأحد المقبل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.