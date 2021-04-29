الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طبعة جديدة لـ«غيوم فرنسية» لضحى عاصى عن دار ابن رشد

غيوم فرنسية
غيوم فرنسية

صدرت مؤخرا عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع الطبعة الثانية  لرواية "غيوم فرنسية " للكاتبة الروائية ضحي  عاصي، وهي  الرواية الثانية لها، بعد "القاهرة 104" التي صدرت عام 2016 عن دار الياسمين للنشر، حي ترشحت "غيوم فرنسية" للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس. 

وفي رواية غيوم فرنسية تأخذنا ضحى عاصي إلى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر؛ حيث تشتت الرؤى ويصعب الفهم في مفترق تاريخي كاشف لطبيعة العلاقة المركبة بين عناصر ومكونات نسيج المجتمع وأبناء الأرض الواحدة.

شخوص الرواية يدخلون بنا هذا العالم الراهن أمامنا، ولكننا قد نخطئ قراءته، وكلما أزحنا غشاوة أو غيمة وجدنا إننا ما زلنا نعانى بعض الهموم التي دفعت بمجموعة من المصريين المسيحيين الارتحال إلى عالم آخر حيث أبطال الرواية يكابدون مصائر ومحن ومآلات درامية مختلفة، لكنهم جميعا يشتركون معا خلال الرحلة المفعمة بالقسوة، في حيرة البحث عن إجابة لأسئلة الهوية كلها: ما معنى الوطن؟ ومعنى الوطنية المصرية بالذات؟ وكيف تكون مصريًا أساسًا؟ كما يصطدمون بمجتمع فرنسي إفي منعطف تاريخي، فرنسا لتوها انفجرت بالثورة، وانفجرت أفكار مائة عام من قبلها حول دور المواطن وفكرة المواطنة،عالم غارق في الغرابة والغربة في ظل مشهد تاريخي استثنائي مشبع بالارتباك والاضطراب، الناجمين عن أحداث الثورة الهائلة التي كانت قد عصفت للتو بمجتمع فرنسا بل وصل صداها، وداهمت تأثيراتها المزلزلة أغلب مجتمعات القارة الأوروبية.

جدير بالإشارة أن ضحى عاصي روائية وقاصة وباحثة لها العديد من الأعمال  الإبداعية منها  رواية "القاهرة104"، ورواية "غيوم فرنسية "، ومجموعة قصصية تحت عنوان "سعادة السوبر ماركت"، وكتاب تحت عنوان “محاكمة مبارك شهادة  السيدة نفيسة ”، وتعد ضحى عاصي أول برلمانية مصرية رفعت شعار الثقافة حق للجميع. 

 

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طبعة جديدة ضحى عاصى دار ابن رشد جائزة ساويرس غيوم فرنسية

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