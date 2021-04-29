الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تدرس وضع بورسعيد على خريطة المقاصد الترويجية

غادة شلبي
غادة شلبي

قالت غادة شلبي، نائب وزير الآثار لشؤون السياحة، إنه يتم حاليًا دراسة تشغيل مطار بورسعيد لاستقبال رحلات متوسط الحمولة من مطارات إقليمية، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، موضحة أن بورسعيد مدينة فيها العديد من المقومات السياحية الهائلة التى تؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا متميزًا.

أضاف شلبي، لـ"الدستور"، أن بورسعيد تقصدها أفواج سياحية إيطالية، لزيارة عدد من المزارات، كما أن هناك العديد من الأفكار التى تعمل عليها لتنوع البرامج السياحية وتعدد الأنماط لجذب السائحين عن المقصد المصري دون آخر.

أشارت إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من افتتاح النقاط المتبقية من مسار العائلة المقدسة، حيث تم افتتاح 3 نقاط من المسار وهى مواقع سمنود بالغربية، إضافة إلى تل بسطا بالشرقية، وسخا في كفر الشيخ، وجارى العمل لافتتاح النقاط المتبقية، كما أن هناك اجتماعات مستمرة مع شركاءنا من وزارة التنمية المحلية للانتهاء من نقاط المسار وجاهزيتها لاستقبال السائحين.

ونشر موقع CNN بالعربية تقريرًا سياحيًا مصورًا عن مصر، استعرض خلاله ملاحات مدينة بورفؤاد ببورسعيد، وما بها من جبال الملح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن جبال الملح أصبحت بمثابة مزارًا سياحيًا يستقطب المصريين من شتى المحافظات، لمشاهدة هذه الجبال الشاهقة والتزلج عليها.

سياحة بورسعيد مطار بورسعيد العائلة المقدسة مصر

الأكثر قراءة

الصحة: 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة

استنفار أمني بمحيط كنائس القاهرة لتأمين أعياد الأقباط

رسميا.. موعد إجازة عيد العمال 2021

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

قبل هروب اللاعبين.. لجنة إدارة الزمالك تطلب دعم وزير الرياضة

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 36

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

صور

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

لاستعمال «الشيشة».. غلق وتشميع مقهى في أسوان (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي