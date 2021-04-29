«السياحة» تدرس وضع بورسعيد على خريطة المقاصد الترويجية

قالت غادة شلبي، نائب وزير الآثار لشؤون السياحة، إنه يتم حاليًا دراسة تشغيل مطار بورسعيد لاستقبال رحلات متوسط الحمولة من مطارات إقليمية، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، موضحة أن بورسعيد مدينة فيها العديد من المقومات السياحية الهائلة التى تؤهلها لتكون مقصدًا سياحيًا متميزًا.

أضاف شلبي، لـ"الدستور"، أن بورسعيد تقصدها أفواج سياحية إيطالية، لزيارة عدد من المزارات، كما أن هناك العديد من الأفكار التى تعمل عليها لتنوع البرامج السياحية وتعدد الأنماط لجذب السائحين عن المقصد المصري دون آخر.

أشارت إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من افتتاح النقاط المتبقية من مسار العائلة المقدسة، حيث تم افتتاح 3 نقاط من المسار وهى مواقع سمنود بالغربية، إضافة إلى تل بسطا بالشرقية، وسخا في كفر الشيخ، وجارى العمل لافتتاح النقاط المتبقية، كما أن هناك اجتماعات مستمرة مع شركاءنا من وزارة التنمية المحلية للانتهاء من نقاط المسار وجاهزيتها لاستقبال السائحين.

ونشر موقع CNN بالعربية تقريرًا سياحيًا مصورًا عن مصر، استعرض خلاله ملاحات مدينة بورفؤاد ببورسعيد، وما بها من جبال الملح الشاهقة التي تبدو شبيهة بجبال الثلج في أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن جبال الملح أصبحت بمثابة مزارًا سياحيًا يستقطب المصريين من شتى المحافظات، لمشاهدة هذه الجبال الشاهقة والتزلج عليها.