تعرف على موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 16 والإعادة

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة ١٦ والإعادة، حيث حصل المسلسل على أعلى نسبة مشاهدة بين المسلسلات المعروضة في شهر رمضان، حيث تدور أحداث المسلسل عن كيفية تصدي الأجهزة الأمنية المصرية، لتنظيم الإخوان الإرهابي- الذي كان يحكم الدولة المصرية بعد ثورة ٢٥ يناير- والعديد من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، بالإضافة إلى جهود الضباط في إحباط مخطط استهداف الدولة المصرية من قبل دول خارجية معادية للدولة المصرية وشعبها.

أحداث المسلسل تدور عن كيفية تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على العديد من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي كانت تستهدف العديد من المنشأت المدنية والعسكرية والشخصيات المسئولة في الدولة، وأيضا كشف مخطط تهريب عناصر تنظيم الإخوان مستندات تختص بأسرار الأمن القومي المصري لدول أجنبية.

موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة ١٦

يعرض مسلسل الاختيار ٢ على قناة أون تي في تمام الساعة التاسعة مساء، وأيضا يذاع المسلسل على قناة ابو ظبي في الحادية عشر مساء، ويعرض مسلسل الاختيار٢ خارج مصر على قناة art حكايات في تمام الساعة ١١ مساء.

موعد إعادة مسلسل الاختيار الحلقة ١٦

يعاد مسلسل الاختيار ٢، على قناة أون تي في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد في الساعة الثانية صباحا، وأيضا يعاد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويعاد على قناة أون دراما، في تمام الساعة العاشرة مساء، والرابعة صباحا.

قنوات عرض مسلسل الاختيار الحلقة ١٦

يذاع مسلسل الاختيار ٢ على القنوات التالية، أون تي في، وأون دراما، وأيضا يذاع المسلسل على قناة أبو ظبي، ويعرض المسلسل خارج مصر على قناة art حكايات، وقناة art حكايات ٢.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، جميع المعلومات والتفاصيل عن موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة ١٦ والإعادة، والقنوات التي تذيع المسلسل، حيث حقق المسلسل انجازا في توثيق جهود القوات المسلحة والضباط في القضاء على عناصر التنظيمات التكفرية والإرهابية التي كانت تقوم بأعمال تخريبية وتفجيرات واغتيالات، لترويع المواطنين، واستهداف الأجهزة الأمنية المصرية من أجل إسقاطها، بالإضافة إلى أنها كانت تهدف إلى تقسيم وتفتيت الدولة المصرية إلى عدد من مناطق.

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ويحكي المسلسل عن تضحيات جنود وأفراد وضباط القوات المسلحة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، في العمليات التي كانت تستهدف القبض على العناصر الإرهابية والتكفيرية.