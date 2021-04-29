الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16.. وفاة منة فضالى وانهيار أحمد السقا ودياب

نسل الأغراب
نسل الأغراب

شهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16 العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، ما جعل المسلسل يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل منذ عرض أولى حلقاته بالشهر الكريم.

 

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16

 

وبدأت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16 من حيث انتهت السابقة وذلك على مشهد سقوط "عزيزة" منة فضالي أرضًا، بسبب تعرضها لوعكة صحية أدت لوفاتها خاصة وأنها مريضة قلب، واكتشفت ابنتها التي تجسدها ملك أحمد زاهر سقوط والدتها لتجري عليها مسرعة وتحاول إفاقتها ولكنها تكتشف وفاتها.

 

وفاة منة فضالي وانهيار أحمد السقا ودياب

 

وذهبت ملك أحمد زاهر مسرعة إلى منزل خالها "عساف" أحمد السقا لتخبره بصراخ وبكاء شديد أن والدتها وافتها المنية، ليتفاجيء عساف ويفاجيء الجميع بحزنه وانهياره على شقيقته رغم رفض محاولات صلحها له خلال الفترة الماضية بعدما تزوجت من شخص كان يرفضه ولم تزوره في فترة سجنه أيضًا.

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بينما علم "علي" دياب خبر وفاة "عزيزة" منة فضالي عن طريق اتصال هاتفي، ليتذكر ذكرياته القديمة معها خاصة وأنهما كان يجمعهما علاقة حب قوية قبل أن يتخرج من كلية الشرطة ويصبح رئيس مباحث، ويدخل في حالة انهيار وبكاء شديد داخل مقر عمله.

 

غفران يرفض ذهاب جليلة لجنازة عزيزة

في مشهد آخر أخبر أحد رجال "غفران" أمير كرارة بوفاة "عزيزة" منة فضالي، لتتفاجئ "جليلة" مي عمر بهذا الخبر وتستعد للذهاب وحضور جنازة "عزيزة"، ولكن ينفعل "غفران" ويرفض ذهابها خاصة وأن "عزيزة" شقيقة خصيمه "عساف"، مما جعل "جليلة" تنفعل ولكن محاولاتها للذهاب بائت بالفشل.

 

جليلة تختار بين عساف وغفران في منزل نجاة

وانتهت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16 على مشهد ذهاب "غفران" وجليلة" إلى منزل "علي" والذي اعتقد أنهما ذاهبان لتعزيته في وفاة "عزيزة" ابنة عمه وعشيقته، ولكن اكتشف أنهما جاءا بناء على رغبة "غفران" وأحضر "جليلة" لتختار بينه وبين "عساف" في منزل "نجاة" والدة "علي"، ومن المقرر أن أن تكشف الحلقة المقبلة اختيار "جليلة" لأي منهما.

نسل الأغراب مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16 أحمد السقا دياب منة فضالي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 16

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