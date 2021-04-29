الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على الأغذية الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة فى مواجهة كورونا

فيتامينات
فيتامينات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الأغذية الغنية بفيتامين سي والتى تساهم فى تقوية جهاز المناعة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن من ضمن الأطعمة الغنية بفيتامين سى هى؛ البرتقال والكيوى والفراولة والليمون.

وأشارت إلى أن هذه الأطعمة تساعد على تقليل التوتر، وتغذي المخ وتعزز صحة الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتحسن أداء الجهاز المناعى وتقلل التوتر، وتحتوى على السكر الطبيعى الذى يعد غذاء ووقود المخ.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

 

الصحة الأغذية الغنية بفيتامين سي تقوية جهاز المناعة جائحة فيروس كورونا البرتقال تقليل التوتر

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