الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 8 فى حادث مرورى بالبحيرة

حادث مروري
حادث مروري

شهد الطريق الصحراوى بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة مصرع شاب بينما أصيب 7 آخرون بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخري نصف نقل، أمام شركة الكهرباء بالمنطقة الصناعية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع علي عبدالعليم فراج 24 عامًا ومقيم بإدكو، وإصابة 7 آخرين وهم كل من دراج عبدالكريم دراج، 25 عامًا، أيمن إبراهيم هارون، 22 عامًا، مراد آدم مراد، 22 عامًا من دولة السودان، رجب جمعة عبدالرحيم، 28 عامًا، على بسيونى أبوبكر، 31 عامًا، أحمد عبدالواحد العش، 17 عامًا، محمد احمد حسن، 22 عامًا، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم. 

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

اصابة البحيرة محافظة البحيرة وادى النطرون النطرون

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