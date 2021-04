منة فضالي تتصدر تويتر بعد وفاتها في الحلقة 16 من نسل الأغراب

4/29/2021 12:13:30 AM

تصدرت الفنانة منة فضالي والتي تجسد دور “عزيزة” قريبة “علي الغريب” الذي يجسده الفنان دياب موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد مشهد وفاتها في مسلسل "نسل الأغراب" في الحلقة السادسة عشرة والتي عرضت مساء اليوم الأربعاء.

وأشاد به عدد كبير من رواد المواقع بأدائها في مشهد وفاتها وللمرة الأولى وفي مشهد مؤثر يقوم أحمد السقا شقيقها "عساف الغريب" بالبكاء عليها بحرارة.

فيما علم على الغريب "دياب" بوفاة حبيبته منة فضالي فتأثر للغاية وتذكر اللحظات السعيدة لهم في الماضي حين كانوا يعيشون قصة حب ولكنها فشلت.

أحداث مسلسل نسل الأغراب

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.



أبطال وصناع مسلسل نسل الأغراب

مسلسل "نسل الاغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، أحمد داش وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وريم سامي وهدير عبد الناصر ودياب وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب والقنوات الناقلة له

يتم عرض مسلسل نسل الأغراب خلال شهر رمضان على قنوات ON E وON drama وMBC وMBC مصر 2، حيث يعرض على ON E في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 4:30 صباحا والثانية في تمام الساعة 2:00 ظهرا، ويعرض على قناة ON Drama فى تمام الساعة 9 مساءٍ، والإعادة الساعة 6 صباحًا و10:30 صباحًا، 3:30 عصرًا.

منة فضالي