إعلام روسي: السودان لم يؤكد أنباء تعليق اتفاق مركز البحرية الروسية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن السودان لم يؤكد صحة الأنباء حول تعليق اتفاق إنشاء مركز إمداد للقوات البحرية الروسية على ساحله في البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية منصور بولاد قوله، إنه حتى الآن لا يوجد هناك تأكيد رسمي حول تعليق الاتفاق حول التعاون العسكري مع روسيا، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية حول أن السلطات السودانية قررت تعليق العمل بالاتفاقية التي تم عقدها في عهد الرئيس السابق عمر البشير، حتى مصادقة البرلمان أو مجلس السيادة أو الحكومة عليها.

وفي ديسمبر 2020م، وقعت روسيا اتفاقا مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البلاد على البحر الأحمر، في أحدث توجه عسكري روسي في أفريقيا.

وأشار الاتفاق، الذي نُشر على موقع الحكومة الروسية حينها، قيام موسكو بإنشاء "مركز للدعم اللوجيستي" في بورتسودان حيث يمكن إجراء "عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد".

ووفقا لتقارير محلية وعربية، فإنه سيتم إنشاء القاعدة في الجزء الشمالي لمدينة بورتسودان شرق السودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة.



وقالت مسودة الاتفاق بين البلدين، أن روسيا تعتزم عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، تزويد أسطولها بالوقود.

وتقرر أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحد أقصى، وكذلك أربع سفن بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق مشروع الاتفاق.

كما تنص مسودة الاتفاق على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان أسلحة وذخائر ومعدات ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.

ويشير الاتفاق إلى أنه سيكون نافذا لمدة 25 عاما بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهائه مسبقا.

واعترف الكرملين بوجود مدربين روس منذ فترة بالخرطوم إلى جانب القوات الحكومية السودانية أواخر العام الماضي.

وينص الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.

وفي السنوات الأخيرة، تقربت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى إفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضاً من خلال مشاريع في المجال النووي المدني.

ومنذ مايو 2019، يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات.

وفي أواخر يناير 2019، في خضم أزمة سياسية في السودان، اعترف الكرملين بأن مدربين روسا يتواجدون "منذ بعض الوقت" إلى جانب القوات الحكومية السودانية.