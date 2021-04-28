الباز يتساءل عن أزمة أموال المعاشات.. ووزيرة التضامن تستعرض الموقف

تساءل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، خلال اللقاء المفتوح الذي ينظمه المجلس الأعلى للإعلام مع وزيرة التضامن، عن الموقف بشأن أموال المعاشات.

وأوضح: هناك رسائل كثيرة بشأن مسألة المعاشات، خاصة أن أصحاب الأزمة عندهم وجهة نظر.. الناس مظلومة ومش عارفين ياخدو حقهم.. فما الموقف؟

وردت الدكتورة نيفين القباج، على السؤال قائلة: المعاشات كانت تمر بعثرة كبيرة في ظل أن الملف غير مميكن وغير منظم وغير مستثمر، رغم أنها أموال ناس يجب التعامل معها بشكل منظم والبعد عن العشوائية.

وتابعت: طبقنا العلاوات الخمس وأوجه الشكر للراحل البدري فرغلي، ووصلت زيادة المعاشات إلى ١٤%، وتسببت أزمة كورونا في تبيان انخفاض المؤمن عليهم.

وأكدت: هناك دول تستثمر أموال المعاشات لصالح الدول نفسها ولصالح أصحاب المعاشات، وهناك أزمة في تطوير مكاتب التأمينات.

وأشارت: نعمل على ضبط المعاش المبكر للحفاظ على أموال المعاشات.

وكشفت: أزمة المعاشات هي أزمة سنوات عديدة وليست جديدة، ونعمل على منظومة رقمية ذات استدامة بشكل يرضي أصحاب المعاشات.

وأوضحت: لدينا 6.5 مليون مواطن لهم ملفات تأمينية ولكن يأخذ المعاش حوالي 10 ملايين.

واستعرضت: نعمل على كفاءة استثمار أموال التأمينات، وتدريب العاملين وتعزيز الاستدامة المالية، وأيضا إصلاح تشريعي نعمل عليه، بشكل يتيح المرونة والتفاوض وتبسيط إجراءات العمل وحوكمة استثمار أموال التأمينات.

ولفتت: المالية تحول أموال المعاشات، بشكل منتظم على مدار 3 سنوات.



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن برنامج مودة بدأ بتدريب المقبلين على الزواج بالتعاون مع الخبراء والمؤسسات الدينية، وتم إعداد دليل مودة به البرنامج التدريبي وله موقع إلكتروني، والمنصة عليها أكثر من 3 ملايين مواطن ٧٠% منهم سيدات، بما يدل على الحرص على الحياة الزوجية المستقرة.



وتابعت: مودة وحدها لن تنجح في تخفيض نسب الطلاق، خاصة مع تعدد الشقوق الخاصة بالطلاق منها الاقتصادي والمخدرات والأهل وغيره.



ونوهت: هناك تواصل مع الرئيس لإجبار طلبة الجامعات على الحصول على برنامج مودة كشرط رئيسي للتخرج.

وأكدت: سوف نتعمق في برنامج مودة ونزيد دوره في الفترة المقبلة، وسوف نوجه الدعم إلى الأسرة بأكملها وليس الزوج والزوجة فقط.

وبدأ منذ قليل، اللقاء المفتوح الذي ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن.



ووجه المجلس الدعوة إلى كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ لحضور اللقاء، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

وحضر اللقاء الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام.

حيث حضر نشأت الديهي، عضو المجلس وعزة مصطفى رئيس لجنة الدراما بالمجلس، بجانب عدد من رؤساء التحرير والقيادات التحريرية بالصحف القومية والخاصة، منهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وتتحدث الوزيرة، خلال الجلسة، حول وعي الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة وتدير حوارًا مفتوحًا تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.



وسبق أن التقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان.





كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو المُقبِل كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.



وأوضح أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.



يأتى ذلك تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.