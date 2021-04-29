«مستثمرو أسيوط»: المشروعات القومية ساعدت على خفض نسبة البطالة

نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

أكد المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن إجراءات الإصلاح المؤسسي والإداري والهيكلي التي تتبنها الحكومة المصرية منذ عام 2016 ساعدت على نمو المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.

وأضاف حمزة، أن النهضة العمرانية والصناعية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية كانت بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيدًا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لاستكمال ما تم من نجاح خلال السنوات الماضية.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان المشروعات القومية ساعدت على خفض معدلات البطالة بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية) وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتا إلى نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيس إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، وقال : لقد تعلمنا من تجارب الدول الأخرى ومن تجاربنا الذاتية أن هذه الإصلاحات على مدار العقود الماضية لابد أن يواكبها إصلاح هيكلي للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد؛ كي نضمن استدامة التنمية، وألا تعرقله أي عوائق مرة أخرى، وبفضل الله حققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة ومميزة للغاية.