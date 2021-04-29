الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قصف قاعدة بلد الجوية في العراق بطائرة مسيرة

قصف قاعدة بلد الجوية
قصف قاعدة بلد الجوية

أفاد فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الأربعاء، بقصف قاعدة بلد الجوية في العراق بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا معلومات عن وقوع خسائر بسبب القصف، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأصيب شخصان قبل 10 أيام فقط إثر استهداف قاعدة بلد الجوية، المتواجدة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، بعدد من الصواريخ.

وأصابت الصواريخ إنذاك الجناح العسكري الأمريكي الخاص بشركة "سالي بورت" داخل القاعدة.

وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار في العراق لهجمات بصواريخ وقنابل، وينسب الأمريكيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات لفصائل مسلحة مقربة من إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران يملكان حضورا عسكريا في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد العراق في محاربة تنظيم داعش منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد.

 

العراق قصف قاعدة بلد جوية طائرة مسيرة الولايات المتحدة

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